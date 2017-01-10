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بنكيران “رجع فكلامو” ويكشف عن موقف جديد بخصوص أخنوش

المصدر:  | 10 يناير 2017 | سياسة |

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

فاجأ رئيس الحكومة المكلف عبد الاله بنكيران المغاربة بعدما حملت تصريحات جديدة أدلى بها بوادر تغيير في موقفه السابق إزاء التحالف مع أخنوش والعنصر والذي كان قد أعلنه من خلال بيانه الشهير “انتهى الكلام”.

بنكيران قال في تصريح إذاعي عقب اختياره شخصية السنة من طرف راديو أصوات ، أن إمكانية عودة المشاورات بينه وبين أخنوش واردة في الأيام القليلة المقبلة شريطة أن يتراجع رئيس الحمامة عن البلاغ البيان الرباعي الذي أصدره في وقت سابق رفقة الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي.

واعتبر بنكيران أن أسبابا معقولة هي التي دفعته إلى إعلان فشل المشاورات مع أخنوش وبالتالي فإن زالت تلك الأسباب سيصبح كلامه “المنتهي” ملغيا.

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