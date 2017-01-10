وفد مغربي يحل بإسرائيل و يُشارك في احدى جلسات الكنيست

كشفت القناة الأولى الإسرائيلية أن مجموعة من” المثقفين المغاربة، وقادة جمهور وروّاد رأي عام” يصلون هذا الأسبوع فلسطين المحتلة للمشاركة في مؤتمر “ماتروز” الذي يُعنى بما يسمى “الصداقة اليهودية- المغربية” والذي سيُنظّم الثلاثاء في القدس المحتلة.

وفي مقابلة مع القناة الأولى قالت أورنا بازيز من حركة “تيكون” وهي مديرة هذا المؤتمر إن الهدف من المؤتمر هو “الدمج اللغوي والثقافي وعيش الحياة”.

بازيز، التي عرّفت عن نفسها بوصفها ” باحثة في الشؤون المغربية و مرشدة هناك”، تحدثت عن ” الاستقبال الحميم جدا” الذي تلقته في المغرب، وأضافت أنها من مواليد أكادير المغربية.

وبحسب ما قالت فإنّ أكثر من 40 ألف إسرائيلي يذهبون إلى المغرب للسياحة في كل عام.

وعن الوفد المغربي الذي سيحضر المؤتمر قالت ” لقد قمنا بدعوة من هم من مواليد المغرب، عشرة من بينهم هم من المسلمين، في حين أن 4 سيأتون مباشرة من المغرب وشاعرة وصحافية ستأتي من مدريد وقد وصل مُحاضر من بالتيمور، مُحاضر مسلم من مواليد المغرب يقطن في بالتيمور ويُدرّس الأدب المغربي اليهودي ويبحث في هذا الأدب”.

والهدف من المشاركة، بحسب بازيز هو “التعارف ومحاولة وضع مبادرات، مؤتمرنا مكوّن من جلسات، جلسات إيحاء أفكار، مع التركيز على العصف الذهني وعلى النشاطات، وكيف نُترجم هذا لنشاطات لاحقة” على حد تعبيرها.

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