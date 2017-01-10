توصية جديدة من الملك تجعل بنكيران في مأزق حقيقي بسبب تعثر المشاورات

أخبارنا المغربية : المهدي الوافي

حمل المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بعد ظهر اليوم بمراكش خبرا سيئا لرئيس الحكومة المكلف عبد الاله بنكيران والذي وجد نفسه الآن محكوما بالوقت بعد التعليمات الملكية التي صدرت بضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه.

التوصية الملكية وضعت أمام بنكيران مهلة 3 أسابيع، وهي المدة التي تفصلنا عن انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعرف عودة المغرب لمقعده الطبيعي، وبالتالي فقد بات من الواجب انطلاق العمل بمجلس النواب وانتخاب هياكله وهو الأمر المرتبط أيضا بتشكيل الحكومة ما دام أن منصب رئيس المجلس يعتبر من بين المناصب التي يتم التفاوض بشأنها خلال إبرام التحالفات بين الأحزاب.

فهل سينجح بنكيران في تخطي هذه العقبة أم أنه سيترك الجمل بما حمل ويختار تقديم استقالته ويفوض الأمر لملك البلاد؟

الوسوم: الحكومة , المجلس , المغرب , الملك , الملكية , بنكيران , محمد السادس

