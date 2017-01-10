إقليم كلميم .. إنجاز 795 مشروعا بقيمة تفوق 546 مليون درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

تم على مستوى إقليم كلميم، إنجاز 795 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت 546 مليون و464 ألف و346 درهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما بين سنتي 2005 و 2016 ، ساهمت فيها المبادرة الوطنية بمبلغ 196 مليون و794 ألف و365 درهم .

وأوضحت معطيات، قدمت اليوم الثلاثاء بمقر ولاية جهة كلميم واد نون خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة إقليم كلميم، أن هذه الاستثمارات مكنت من إنجاز 249 مشروعا في إطار البرنامج الحضري بكلفة إجمالية بلغت 324 مليون و326 ألف و757 درهم، ساهمت فيها المبادرة ب83 مليون و855 ألف و983 درهم.

كما مكنت الاستثمارات المذكورة من إنجاز 225 مشروعا في إطار البرنامج القروي بكلفة 74 مليون و976 ألف و903 دراهم، ساهمت فيها المبادرة ب39 مليون و23 ألف و38 درهم، و221 مشروعا في إطار البرنامج الأفقي بكلفة 90 مليون و477 ألف و641 درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية ب41 مليون و499 ألف و560 درهم.

وتم كذلك خلال الفترة ذاتها (2005 – 2016) إنجاز 100 مشروع في إطار برنامج محاربة الهشاشة بكلفة 56 مليون و683 ألف و45 درهم، ساهمت فيها المبادرة ب32 مليون و370 ألف و784 درهم.

وكان أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لكلميم قد صادقوا، خلال هذا الاجتماع، على اتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تروم إحداث صندوق لدعم إنشاء المقاولات الصغرى والأنشطة المدرة للدخل لفائدة السجناء السابقين بالإقليم.

وتشمل هذه الاتفاقية، التي رصد لها مبلغ مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية في إطار البرنامج الأفقي للمبادرة برسم 2016، تمويل المقاولات الصغرى الحاملة لمشاريع المستفيدين من برنامج إعادة الإدماج لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ، وإعداد بروتوكول التكفل والمواكبة للمستفيدين بمواكبة من مختصين في الأنشطة المدرة للدخل.

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