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عاجل…أخنوش و “حلفاؤه” يصدمون بنكيران ويصدرون بلاغا جديدا بخصوص مشاورات الحكومة و هذا ما جاء فيه

المصدر:  | 8 يناير 2017 | سياسة |

أخبارنا المغربية 

توصلت صحيفة “أخبارنا المغربية” قبل قليل ببلاغ مشترك موقع من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية،و الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية،و الإتحاد الدستوري، حيث تم توجيه للرأي العام لتوضيح موقف الأحزاب المذكورة مما آلت إليه مشاورات الحكومة.

و هذا هو نص البلاغ :

نحن الأحزاب الأربعة، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، الإتحاد الدستوري، الموقعين على هذا البلاغ، بناءا  على المستجدات الأخيرة للمشاورات الحكومية، بين رئيس الحكومة المعين، السيد عبد الإله بنكيران، والأطراف السياسية التي أبدت رغبتها في الإلتحاق بالتحالف الحكومي٬ تؤكد للرأي العام، ما يلي:

 أولا- حرصها على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار، والذي نبه فيه جلالته إلى ضرورة تكوين حكومة ببرنامج واضح وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية. و كذا حكومة قادرة على تجاوز الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية.

ثانيا- إنطلاقا من روح المسؤولية، تجدد انفتاحها على مواصلة المشاورات مع السيد رئيس الحكومة المعين، من أجل الوصول إلى تشكيل أغلبية حكومية تخدم المصالح العليا للوطن، لكن على أساس أغلبية قوية ومتماسكة، قادرة على تنفيذ البرامج الحكومية على المدى القريب والبعيد٬ ولا تخضع لأي معايير أخرى بعيدة عن منطق الأغلبية الحكومية المنسجمة والمتماسكة.

ثالثا- تؤكد على رغبتها في تكوين حكومة قوية، وتعلن إلتزامها بالعمل المشترك من أجل الوصول الى تقوية و تعزيز التحالف الحكومي، الذي أضحى ضروريا لتشكيل إطار مريح،  قادر على ضمان حسن سير مؤسسات الدولة.

 

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