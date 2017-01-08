حرب العصابات تتسبب في إصابة مهاجر مغربي بإيطاليا بطلق ناري

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل حادث تبادل إطلاق النار الذي كانت مدينة كاتانيا الإيطالية مسرحا له وأصيب على إثره مهاجر مغربي مقيم هناك .

وقالت المصادر أن الصراع اندلع فجأة قرب علبة ليلية ليتم إطلاق الرصاص بشكل كثيف انتهى بمقتل شخص روماني وإصابة المغربي الذي تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث لازال يرقد في حالة مستقرة.

هذا ورجحت مصادر أمنية أن يكون للحادث علاقة بحرب العصابات التي تندلع بين الفينة والأخرى.

الوسوم: مهاجر

