ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > حرب العصابات تتسبب في إصابة مهاجر مغربي بإيطاليا بطلق ناري
مقالاث مشابهة
الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في ...
هكذا تم إنقاذ شاب من الانتحار في آخر لحظة بضواحي مارتيل هكذا تم إنقاذ شاب من الانتحار في آخر لحظة بضواحي مارتيل
مؤلم...أم ل 3 أبناء تضع حدا لحياتها بالناضور وهي حامل مؤلم...أم ل 3 أبناء تضع حدا لحياتها بالناضور وهي حامل

حرب العصابات تتسبب في إصابة مهاجر مغربي بإيطاليا بطلق ناري

المصدر:  | 8 يناير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

كشفت مصادر إعلامية عن تفاصيل حادث تبادل إطلاق النار الذي كانت مدينة كاتانيا الإيطالية مسرحا له وأصيب على إثره مهاجر مغربي مقيم هناك .

وقالت المصادر أن الصراع اندلع فجأة قرب علبة ليلية ليتم إطلاق الرصاص بشكل كثيف انتهى بمقتل شخص روماني وإصابة المغربي الذي تم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى حيث لازال يرقد في حالة مستقرة.

هذا ورجحت مصادر أمنية أن يكون للحادث علاقة بحرب العصابات التي تندلع بين الفينة والأخرى.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “حرب العصابات تتسبب في إصابة مهاجر مغربي بإيطاليا بطلق ناري”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب