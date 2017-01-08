الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة

بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الاثنين عن تفاصيل جديدة في قضية النصب التي طالت عددا من الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة الملكية.

وحسب ذات اليومية، فإن التحقيقات السرية والمعمقة التي تم إجراؤها مكنت من اعتقال مسؤول عسكري كبير برتبة كولونيل يعمل بالقنيطرة اتضح وجود علاقة تربطه بعملية النصب التي راح ضحيتها العشرات.

هذا ولم تتسرب بعد معلومات إضافية حول الموضوع بسبب السرية التي تفرضها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تقود التحقيقات.

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