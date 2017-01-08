ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة
مقالاث مشابهة
الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في ...
هكذا تم إنقاذ شاب من الانتحار في آخر لحظة بضواحي مارتيل هكذا تم إنقاذ شاب من الانتحار في آخر لحظة بضواحي مارتيل
مؤلم...أم ل 3 أبناء تضع حدا لحياتها بالناضور وهي حامل مؤلم...أم ل 3 أبناء تضع حدا لحياتها بالناضور وهي حامل

الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة

المصدر:  | 8 يناير 2017 | حوادث |

بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الاثنين عن تفاصيل جديدة في قضية النصب التي طالت عددا من الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة الملكية.

وحسب ذات اليومية، فإن التحقيقات السرية والمعمقة التي تم إجراؤها مكنت من اعتقال مسؤول عسكري كبير برتبة كولونيل يعمل بالقنيطرة اتضح وجود علاقة تربطه بعملية النصب التي راح ضحيتها العشرات.

هذا ولم تتسرب بعد معلومات إضافية حول الموضوع بسبب السرية التي تفرضها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تقود التحقيقات.

 

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الإطاحة بكولونيل بالقنيطرة بسبب النصب على الراغبين في الالتحاق بالقوات المسلحة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب