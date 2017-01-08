جنوب افريقيا تواصل استفزاز المغرب بهذه التصريحات المتضامنة مع “البوليساريو”

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خلال استقباله لزعيم “البوليساريو” ابراهيم الغالي، جدد الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما دعم بلاده لجبهة لجبهة الانفصالية، حيث قال :”جنوب إفريقيا تقف إلى جانب كفاح البوليساريو، من منطلق مبادئها وتاريخها والتزامها بمقتضيات الشرعية الدولية وميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في تصفية الاستعمار ورفض الاحتلال واحترام الحدود القائمة عند الاستقلال”.

و ذكرت وسائل إعلامية محلية أن جاكوب زوما أكد لزعيم الجبهة على ما يعتبره “قواسم مشتركة ترتكز أساساً على العمل من أجل مستقبل أفضل لشعوب إفريقيا ومصالحها، من خلال ممارسة حقها في تقرير المصير واحترام سيادتها”، مبرزة أن ” البوليساريو، تواجه احتلالاً عسكرياً من دولة جارة هي المغرب”.

و يبدو أن جنوب افريقيا بدأت تشعر بفقدانها المركز الأول كبلد إفريقي مستثمر في القارة، لصالح المغرب، خاصة بعد الزيارات المتتالية للملك محمد السادس لعدد من الدول الإفريقية وعقد اتفاقات ومشاريع ضخمة.

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