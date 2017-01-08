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فريق أرجنتيني يرفض السفر على متن طائرة تعرضت لخلل فني خوفا من تكرار مأسأة شابيكوينسي البرازيلي فريق أرجنتيني يرفض السفر على متن طائرة تعرضت لخلل فني...
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فريق أرجنتيني يرفض السفر على متن طائرة تعرضت لخلل فني خوفا من تكرار مأسأة شابيكوينسي البرازيلي

المصدر:  | 8 يناير 2017 | رياضة |

 

 رفض لاعبو فريق بليغرانو الأرجنتيني لكرة القدم استكمال رحلتهم إلى الشيلي لإجراء معسكر تدريبي على متن طائرة تعرضت لخلل فني قبيل إقلاعها، وذلك خوفا من تكرار حادثة فريق شابيكوينسي البرازيلي التي تحطمت مؤخرا فوق الراضي الكولومبية. 

وذكرت تقارير إعلامية بالأرجنتين، اليوم الأحد، أن الحادث وقع، مساء أول أمس الجمعة، حينما انطفأت الإضاءة في الطائرة التي تقل الفريق بينما كانت الأخيرة في المدرج تستعد للإقلاع، حيث تم إصلاح العطب، لكن الانقطاع تكرر مرة أخرى وتوقفت معه المحركات، ما دفع اللاعبين إلى رفض السفر بسبب خوفهم من تكرار حادثة الفريق البرازيلي. 

وكانت طائرة فريق شابيكوينسي سقطت خلال توجهها إلى كولومبيا لخوض نهائي كأس أمريكا الجنوبية، ما أدى إلى مقتل 71 شخصا، بينهم عدد من اللاعبين والطاقم التقني والصحافيين المرافقين لهم. 

وقرر مسؤولو النادي الأرجنتيني بقاء الفريق في مدينة قرطبة، من حيث كانت ستنطلق الرحلة نحو لاسيرينا بالشيلي، خوفا على سلامتهم الجسدية والنفسية. 

من جهتها، أعلنت شركة “سكاي إيرلاينز”، المسؤولة عن الطائرة، أن قرار اللاعبين عدم السفر “شخصي”، وهي بالتالي غير مسؤولة عن رفض اللاعبين استكمال الرحلة، مشيرة إلى أن الطائرة واصلت رحلتها في “ظروف عادية” بعد إصلاح العطب وعلى متنها 96 راكبا. 

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