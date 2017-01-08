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هكذا تم إنقاذ شاب من الانتحار في آخر لحظة بضواحي مارتيل

المصدر:  | 8 يناير 2017 | حوادث |

مارتيل ــ حسن الفيلالي الخطابي

قادت الصدفة شابا ووالده صباحا اليوم من إنقاذ حياة شاب في العشرين من عمره وجداه معلقا في جدع شجرة بواسطة حبل يستعمل لنشر الغسيل وهو يترنح برجليه بقوة ويده ممسكة في الحبل الذي في عنقه .

.وبسرعة قام والد الشاب برفع الشخص المعلق في الشجرة إلى أعلى فيما قام الإبن باستدعاء الشرطة ورجال الإنقاذ الذين قاموا بقطع الحبل وإنقاذ الشاب الذي تمكن الحبل من ذبح عنقه الشيئ الذي استدعى نقله بسرعة للمستعجلات. 

وحسب بعض الأشخاص الذين عاينو الواقعة فإن الشاب الذي حاول الانتحار معروف بحسن خلقه وينتمي لأسرة معروفة مستغربين في نفس الوقت اقدامه على الانتحار.

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