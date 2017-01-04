ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > الفايسبوك يساعد على اعتقال قاصرين متورطين في سرقة هاتف بوجدة
مقالاث مشابهة
الفايسبوك يساعد على اعتقال قاصرين متورطين في سرقة هاتف بوجدة الفايسبوك يساعد على اعتقال قاصرين متورطين في سرقة...
اتهام شخص باغتصاب سائحة مغربية ببروكسل اتهام شخص باغتصاب سائحة مغربية ببروكسل
فظيع .. شابة مغربية سافرت لزيارة عائلتها في بروكسل فتعرضت للاغتصاب ! فظيع .. شابة مغربية سافرت لزيارة عائلتها في بروكسل...

الفايسبوك يساعد على اعتقال قاصرين متورطين في سرقة هاتف بوجدة

المصدر:  | 4 يناير 2017 | حوادث |

أخبارنا المغربية 

 تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة بالخطف لجهاز هاتف محمول. 

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن شريط فيديو منشور على شبكة الانترنت كان قد أظهر خمسة يافعين يعبرون أحد الأزقة بمدينة وجدة، قبل أن يعمد أحدهم إلى سرقة جهاز هاتف محمول في ملكية صاحب سيارة كانت مستوقفة بجانب الشارع، ثم لاذوا بالفرار بعد ارتكاب هذا الفعل الإجرامي. وسجل البلاغ أن التحريات الأمنية أوضحت أن الأمر يتعلق بسرقة بالخطف وقعت زوال يوم الخميس المنصرم، بزنقة الدار البيضاء بمدينة وجدة، مبينا أن الأبحاث المنجزة أسفرت عن تشخيص هويات المشتبه فيهم الذين ظهروا في الشريط، وتوقيف اثنين منهم بعدما تعرف عليهما الضحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تمت إحالة المشتبه فيهما الموقوفين على فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، لإخضاعهما لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا تزال الأبحاث والتحريات متواصلة لضيط باقي المشتبه فيهم.

الوسوم: , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الفايسبوك يساعد على اعتقال قاصرين متورطين في سرقة هاتف بوجدة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب