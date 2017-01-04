ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > عالم > الجزائر على صفيح ساخن بعد وصول حمى الاحتجاجات الشعبية إلى العاصمة
مقالاث مشابهة
وزير العدل القمري: مكان المغرب في قلب الاتحاد الإفريقي وزير العدل القمري: مكان المغرب في قلب الاتحاد الإفريقي
تركيا تتجه إلى الهاوية....هجوم مسلح جديد على مطعم باسطنبول وهذه هي الحصيلة الأولية تركيا تتجه إلى الهاوية....هجوم مسلح جديد على مطعم...
الشرطة الألمانية تنفذ عمليات دهم لمنازل أشخاص على منفذ اعتداء برلين الشرطة الألمانية تنفذ عمليات دهم لمنازل أشخاص على...

الجزائر على صفيح ساخن بعد وصول حمى الاحتجاجات الشعبية إلى العاصمة

المصدر:  | 4 يناير 2017 | عالم |

 

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أكدت وسائل إعلام جزائرية أن عدة أحياء بالعاصمة شهدت احتجاجات ومظاهرات شعبية اليوم أسفرت عن تخريب وتكسير ممتلكات خاصة وعمومية الأمر الذي استدعى تدخل قوات الشرطة التي قامت باعتقال أزيج من 40 شخصا شاركوا في الاحتجاحات.

وأضافت ذات المصادر أن الأمن عثر على مستودع جمعت فيه 72 قنبلة مولوتوف مهيأة للاستعمال من قبل الشباب بهدف مهاجمة رجال الشرطة، بمنطقة عين النعجة شرق العاصمة الجزائرية.

وكانت الاحتجاحات قد اندلعت بسبب الرسوم الجديدة المفروضة على مواد أساسية كالسكر والزيت والكهرباء والتي جاءت بعد عجز الحكومة مواصلة سياسة الدعم الاجتماعي الذي كانت تقدمه منذ سنوات إثر انهيار أسعار النفط الذي أصاب الخزينة الجزائرية بضرر كبير.

 

الوسوم: , , , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الجزائر على صفيح ساخن بعد وصول حمى الاحتجاجات الشعبية إلى العاصمة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب