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فايسبوكيون يسخرون : أخنوش يشترط على بنكيران استبعاد البيجيدي !!

المصدر:  | 4 يناير 2017 | سياسة |

فايسبوكيون يسخرون : أخنوش يشترط على بنكيران استبعاد البيجيدي !!

أخبارنا المغربية : 

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي  ” الفايسبوك “ ، صورة ساخرة حول مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ، كُتب عليها : ” خبر عاجل: أخنوش يشترط على بنكيران استبعاد حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة المقبلة “.

و سخرت التعليقات الفايسبوكية من المشاورات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة ، معتبرين أن الزعيم الجديد للاحرار عزيز أخنوش هو الرئيس الفعلي للحكومة و أن الدور المقبل سيكون على حزب العدالة والتنمية بعد خروج حزب الاستقلال من الحكومة نزولا عند رغبة أخنوش الذي اشترط على بنكيران استبعاد حزب الميزان و أمينه العام حميد شباط ، و هو الامر الذي استجاب له رئيس الحكومة المكلف من أجل الخروج من حالة البلوكاج التي عرقلت تشكيل الحكومة بعد حوالي 3 أشهر من اجراء الانتخابات .

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