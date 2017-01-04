الجواهري يحذر البنوك من التعامل مع شركات التسويق الشبكي

أخبارنا المغربية

من المنتظر ان ينظم موزعو المنتوجات التجميلية التابعين لإحدى شركات التسوق الهرمي، مسيرة احتجاجية غير مسبوقة نحو المقر الرئيسي لبنك المغرب بالرباط سيحتج فيها المئات من الضحايا من مختلف مدن المغرب.

و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الوقفة فرصة ثانية و ثمينة للمطالبة برفع الحصار عن عمولاتهم و التضامن مع مؤسس الشركة الموجود رهن الإعتقال.

و يرى عدد كبير من المحتجين أن نشاط الشركة ليس مشبوها كما وصفته السلطات، موضحين أنهم يعملون وفق نظام معمول به عالميا و حتى وطنيا يسمى التسويق الشبكي في حين طلب البنك المركزي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل فتح تحقيق في الموضوع وبناء على ذلك تقرر اعتقال مدير إحدى الشركات بعدما تم الوقوف على حالة نصب و احتيال اعطى البنك المركزي بناء على ذلك إنذار للأبناك لإيقاف العمليات البنكية المرتبطة بهذا الموضوع التي وصل عددها إلى 6 حالات.

و حدر الجواهري من عمليات التسويق عبر الانترنيت، خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي أوضح أن بنك المغرب طلب من الأبناك متابعة الامر بشكل دقيق عبر الأنترنيت قال إن الامر يمكن أن يستغل لتمويل الإرهاب.

الوسوم: الاجتماعي , المغرب , بنك , مسيرة

