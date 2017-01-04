ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > سياسة > بنعبد الله يكشف موقف حزبه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الأغلبية السابقة
مقالاث مشابهة
من كواليس تشكيل الحكومة...هذه أولى المناصب التي تم توزيعها من كواليس تشكيل الحكومة...هذه أولى المناصب التي تم...
بنعبد الله يكشف موقف حزبه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الأغلبية السابقة بنعبد الله يكشف موقف حزبه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة...
بنعبد الله: الخير أمام بنعبد الله: الخير أمام "الاستقلال" .. والكلمة الفصل...

بنعبد الله يكشف موقف حزبه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الأغلبية السابقة

المصدر:  | 4 يناير 2017 | سياسة |

بنعبد الله يكشف موقف حزبه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الأغلبية السابقة

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه لا اعتراض لدى الحزب على تشكيل الحكومة الجديدة انطلاقا من أحزاب الأغلبية السابقة لانتخابات 7 أكتوبر الماضي.

وأوضح السيد بنعبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مشاروات أجراها مع رئيس الحكومة المعين السيد عبد الاله ابن كيران، أن هذا الأخير عرض على الأحزاب التي التقاها في إطار المشاورات الرامية الى تشكيل الحكومة الجديدة مقترح تشكيلها من أحزاب الأغلبية السابقة للانتخابات (التي تضم أحزاب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية)، مضيفا أنه “لا مشكل لدى حزب التقدم والاشتراكية بخصوص هذا الاقتراح”.

وعبر عن الأمل في أن تتجاوب بقية الأحزاب بشكل ايجابي وسريع مع هذا المقترح حتى يتسنى الشروع في مناقشة هيكلة الحكومة في أفق تشكيلها في أسرع الأوقات.

وكان رئيس الحكومة قد التقى في وقت سابق السيدين أخنوش والعنصر في إطار المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة.

وأكد رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار السيد عزيز أخنوش، في تصريح صحفي بالمناسبة، أنه تلقى عرضا من رئيس الحكومة سيناقش فحواه مع الشركاء بحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في أفق استكمال المشاورات في غضون اليومين المقبلين.

وقال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية السيد محند العنصر، في تصريح مماثل، إنه تلقى عرضا من رئيس الحكومة المعين، تضمن مقترحا بتشكيل الحكومة الجديدة انطلاقا من الأغلبية التي كانت قائمة قبل انتخابات 7 اكتوبر 2016.

الوسوم: , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “بنعبد الله يكشف موقف حزبه بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من الأغلبية السابقة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب