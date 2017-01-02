أكادير: حريق مهول بأحد المجمعات السكنية وهذه هي التفاصيل (فيديو)

أخبارنا المغربية – أحمد الهلالي

شب حريق مهول مساء اليوم الاثنين باحد المحلات التجارية الخاصة ببيع التوابل المتواجدة أسفل إحدى العمارات السكنية بالمجمع السكني ” افود ” بحي السلام باكادير٠

ووفق إفادات شهود عيان فإن النيران إندلعت في تمام الساعة الرابعة زوالا بمحل أحد تجار التوابل; حينما كان يقوم بإعداد وجبة غذائه ؛ إلا أن النيران فجأته وإشتعلت في قنينة الغاز؛ وحاول إخراجها إلى الشارع إلا أن قوتها لم تترك له أي حظ لتلتهم كل دكانه ؛ قبل أن تتصاعد ألسنة اللهب إلى الطابق الأول للعمارة محدثة فيها خسائر فادحة خاصة على مستوى جدرانها الخارجية ولولا الألطاف الإلهية وتدخل الوقاية المدنية التي سيطرت على الحريق لحدثت الكارثة خاصة وأن العمارة أهلة بالساكنة وتتكون من خمسة طواب.





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