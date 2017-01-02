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تنظيم حملة طبية تطوعية محلية لأمراض العيون يومي السبت والأحد الماضيين بالحسيمة

المصدر:  | 2 يناير 2017 | غير مصنف |

 

نظمت المندوبية الاقليمية للصحة وإدارة مستشفى محمد الخامس بالحسيمة، بانخراط الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية، يومي السبت والأحد الماضيين بمركز الفحوصات الطبية بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة، حملة طبية تطوعية محلية لأمراض العيون.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن حوالي 240 مريضا ومريضة استفادوا من هذه الحملة الطبية التطوعية.

وأشار البلاغ، إلى أن المندوبية الاقليمية للصحة بالحسيمة وإدارة مستشفى محمد الخامس، بمساهمة الأطر الطبية والتمريضية والتقنية والادارية، تعتزم تنظيم حملة طبية تطوعية محلية أخرى تشمل تخصصات أمراض القلب والشرايين، وأمراض الغدد والأمراض الجلدية، يومي السبت والأحد المقبلين.

وتأتي هذه المبادرات حسب المصدر ذاته، للتخفيف من حدة معاناة ساكنة هذه المنطقة، وتقليص المواعيد الطبية والجراحية.

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