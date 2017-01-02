كيف يمكن التخلص من بخار الماء على الزجاج الأمامي للسيارة؟

عادة ما تمثل ظاهرة تكثف بخار الماء على الزجاج الأمامي ونوافذ السيارة مصدر إزعاج لكثير من قائدي السيارات، خاصة في فصل الشتاء.

وتنصح الهيئة الفنية لمراقبة الجودة (TÜV) الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة باللجوء إلى تركيب زجاج أمامي قابل للتدفئة، الذي يتوافر كتجهيز إضافي للكثير من الموديلات الحديثة التي تنتجها شركات مثل فورد وأودي ومازدا وميني وفولكس فاجن.

ويمكن تزويد بعض موديلات السيارات بزجاج أمامي قابل للتدفئة بشكل لاحق؛ حيث تعمل أسلاك التدفئة غير المرئية في الزجاج على إزالة الرطوبة وبخار الماء من الزجاج الأمامي بضغطة زر.

وبديلاً عن ذلك يمكن استخدام طبقة طلاء معدنية شفافة، والتي تتميز بأنها أكثر فعالية من الزجاج القابل للتدفئة.

واستخدام مكيف السيارة يكافح تكثف بخار الماء على زجاج السيارة، حيث أنه يسحب الهواء المشبع بالبخار من الداخل ويطرده خارج المقصورة.