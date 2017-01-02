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بالتفاصيل….لهذا لن يرى مركب تطوان الجديد النور قريبا

المصدر:  | 2 يناير 2017 | رياضة |

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

علمت أخبارنا المغربية من مصادر موثوقة أن البرنامج الزمني لأشغال تشييد المركب الرياضي الجديد الذي طالما انتظرته ساكنة تطوان سيعرف تغييرا كبيرا مما سيؤخر عملية تسليمه إلى نادي المغرب التطواني الذي سيشرف على تسييره.

وحسب مصادرنا، فإن الشركة التي فازت بصفقة تهيئة البقعة التي سينجز عليها المشروع فشلت في الوفاء بالتزاماتها ، حيث اضطرت إلى توقيف الأشغال منذ مدة بسبب عدم تمكنها من حل مشكل المياه التي تتسرب من الأرض كلما قامت الآليات بالحفر.

هذا وتتجه السلطات المشرفة على المشروع نحو سحب الصفقة من الشركة و إعلان طلب عروض جديد ، الشيء الذي سيؤخر كثيرا خروج الملعب المنتظر إلى حيز الوجود والذي كان مقررا مطلع 2019.

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