بدون تضييع وقت، بنكيران يستقبل قياديين استقلاليين لتدارس تشكيل الحكومة

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

حل كل من حمدي ولد الرشيد ومحمد السوسي المساوي وبوعمر تغوان ببيت رئيس الحكومة بحي الليمون مغرب هذا اليوم من أجل تدارس النتائج التي خلص إليها اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال .

وحسب مصادرنا الخاصة، فإن بنكيران هو من طلب لقاء اللجنة التي فوض لها حميد شباط تدبير المشاورات، وذلك من أجل ربح الوقت خاصة بعد دعوة القصر الملكي إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة.

هذا ويعتبر هذا اللقاء حاسما بالنسبة للاستقلاليين من أجل معرفة ما إن كان بنكيران لازال محافظا على قراره بإشراكهم معه في الحكومة القادمة.

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