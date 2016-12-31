إيران تكشف مصير مباراة منتخبها ضد نظيره المغربي

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم اليوم السبت، أن مصير مباراة المنتخب الإيراني الودية مع نظيره المغربي المقرر إقامتها على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في 7 من يناير، تحدد يوم غد الأحد بشكل نهائي.

وقال مصدر مسؤول بالاتحاد لوكالة أنباء “مهر” الإيرانية، إن “نسبة احتمال إقامة المباراة بين إيران والمغرب أكثر من نسبة إلغائها”، مشيرًا إلى أن المباحثات مع المسؤولين في الاتحاد الإماراتي لا تزال مستمرة لحسم استضافة مدينة العين للمباراة.

واعتبر المسؤول الإيراني ما نُشر اليوم بشأن تحديد موعد المباراة بين المنتخب الإيراني والمغربي غير صحيح، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة.

وكان مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم البرتغالي كارلوس كيروش، وصل الأربعاء الماضي، إلى مدينة دبي، بغرض التباحث مع المسؤولين الإماراتيين والاطلاع على التحضيرات اللازمة لمباراة المنتخب الإيراني الودية مع نظيره المغربي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن “كيروش وصل إلى الإمارات قادمًا من دولة جنوب أفريقيا التي كان يقضي فيها عطلته، من أجل الاطلاع على التحضيرات اللازمة وإزالة المشاكل التي تحول دون إقامة المباراة بين إيران والمغرب”.

واستبعدت صحيفة الرياضة الإيرانية الأسبوع الماضي، إقامة المباراة بين إيران والمغرب بمدينة العين، بسبب رفض المسؤولين الإماراتيين”.

واتهم الأمين العام الاتحاد الإيراني علي رضا أسدي، الاثنين الماضي، الإمارات، بمحاولة عرقلة المباراة الودية، مضيفًا أن “الاتحاد الإماراتي أبلغنا بعدم إدراج استضافة المباراة الودية بين المنتخب الإيراني ونظيره المغربي على جدول أعماله”.

وزعم أسدي أن الإماراتيين لا يرغبون بتلبية طلب إيران والمغرب لتوفير الظروف اللازمة من بينها تخصيص ملعب لإقامة المباراة الودية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الإيراني لا يزال يجري مفاوضات مع الإماراتيين لحل هذه المشكلة.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” أعلن قبل أسبوعين عن تحديد استاد هزاع بن زايد بمدينة العين لإقامة المباراة الودية بين إيران والمغرب.

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