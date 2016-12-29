ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رياضة > ​كارديف سيتي ينهي ارتباطه بالشماخ بعد مباراتين فقط !
مقالاث مشابهة
الجزائر تقترح تنظيمًا عربيًا مشتركًا لدورة الألعاب الأولمبية الجزائر تقترح تنظيمًا عربيًا مشتركًا لدورة الألعاب...
كارثة....رغم الملايير التي صرفت لتأهيله ، مركب محمد الخامس لا يستوفي معايير الفيفا ! كارثة....رغم الملايير التي صرفت لتأهيله ، مركب محمد...
البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الخامسة عشرة البطولة الاحترافية : برنامج الدورة الخامسة عشرة

​كارديف سيتي ينهي ارتباطه بالشماخ بعد مباراتين فقط !

المصدر:  | 29 ديسمبر 2016 | رياضة |

​كارديف سيتي ينهي ارتباطه بالشماخ بعد مباراتين فقط !

أنهى نادي كارديف سيتي، اليوم الخميس، ارتباطه بالمهاجم المغربي مروان الشماخ، والمدافع الدولي الإنجليزي كيران ريتشاردسون معه.

 

ووفقًا لما أكده المدرب الإنجليزي الويلزي، نيل وارنوك، فإن اللاعبين، تركا النادي بعد شهرين ونصف فقط من التعاقد معهما في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

 

وقال وارنوك: “لقد تركا النادي هذا الأسبوع. لقد كانا محترفين جيدين، لكن علينا تعديل الفريق”.

 

وأوضح “معهما كان الأمر سهلاً؛ لأن عقدهما كان على وشك الانتهاء (31 ديسمبر/كانون أول). إنني على ثقة بأنهما سيجدا فريقًا سريعًا”.

 

وخاض الشماخ، الذي سبق له اللعب لأرسنال، وكريستال بالاس، وبوردو، مباراتين فقط، كاحتياطي مع كارديف الذي يلعب هذا الموسم، في القسم الثاني الإنجليزي.

 

أما ريتشاردسون، الصاعد من ناشئي مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب لوست بروميتش، وسندرلاند، وفولهام وأستون فيلا، فلعب 6 مباريات منها 4 كبديل، تحت إمرة وارنوك.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “​كارديف سيتي ينهي ارتباطه بالشماخ بعد مباراتين فقط !”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب