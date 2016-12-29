​كارديف سيتي ينهي ارتباطه بالشماخ بعد مباراتين فقط !

أنهى نادي كارديف سيتي، اليوم الخميس، ارتباطه بالمهاجم المغربي مروان الشماخ، والمدافع الدولي الإنجليزي كيران ريتشاردسون معه.

ووفقًا لما أكده المدرب الإنجليزي الويلزي، نيل وارنوك، فإن اللاعبين، تركا النادي بعد شهرين ونصف فقط من التعاقد معهما في 11 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وقال وارنوك: “لقد تركا النادي هذا الأسبوع. لقد كانا محترفين جيدين، لكن علينا تعديل الفريق”.

وأوضح “معهما كان الأمر سهلاً؛ لأن عقدهما كان على وشك الانتهاء (31 ديسمبر/كانون أول). إنني على ثقة بأنهما سيجدا فريقًا سريعًا”.

وخاض الشماخ، الذي سبق له اللعب لأرسنال، وكريستال بالاس، وبوردو، مباراتين فقط، كاحتياطي مع كارديف الذي يلعب هذا الموسم، في القسم الثاني الإنجليزي.

أما ريتشاردسون، الصاعد من ناشئي مانشستر يونايتد، الذي سبق له اللعب لوست بروميتش، وسندرلاند، وفولهام وأستون فيلا، فلعب 6 مباريات منها 4 كبديل، تحت إمرة وارنوك.

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