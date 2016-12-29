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بنعبد الله يمهد لاعلان تخلي بنكيران عن شباط بهذا التصريح ..

المصدر:  | 29 ديسمبر 2016 | سياسة |

بنعبد الله يمهد لاعلان تخلي بنكيران عن شباط و هذا ما صرحه به

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

التقى نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبد الاله بنكيران بمنزل هذا الاخير بالرباط ، بعد نهاية لقاء عزيز أخنوش و محند لعنصر برئيس الحكومة المكلف مساء اليوم الخميس.

و صرح بنعبد الله عقب اللقاء : ” كنا في وضع لمدة أسابيع و أصبحنا في وضع آخر معقد”  ، مضيفا أن ” الموقف الذي تشبثنا به هو أنه هناك ضرورة و رغبة بأن يكون حزب الاستقلال حاضرا في الحكومة ، و كانت هناك موافقة مبدئية من طرف بنكيران،  لكن التصريحات التي جاءت على لسان حميد شباط  عن موريتانيا بعثرت الأوراق و عقدت الوضعية، وجعلت رئيس الحكومة في حيرة من أمره ” .

و أضاف الأمين العام لحزب الكتاب ، أن هناك  ” مصالح عليا وعامة للبلاد، و تصريحات الامين العام لحزب الاستقلال يمكن أن تؤدي إلى تأويلات .. وهو ما يحير رئيس الحكومة، الذي وجد نفسه في مأزق حقيقي”

و أضاف  بنعبد الله ” كان هناك تبادل للرأي بيني و بين السيد بنكيران و مقاربة مشتركة بيننا ، و سنتخذ القرار المناسب  في اليومين المقبلين  انطلاقا من المواقف المبدئية مع اخذ التطورات الاخيرة بعين الاعتبار من أجل ايجاد مخرج لهذه الأزمة السياسية  التي لا يمكن أن تستمر طويلا” .

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