بنعبد الله يمهد لاعلان تخلي بنكيران عن شباط بهذا التصريح ..

بنعبد الله يمهد لاعلان تخلي بنكيران عن شباط و هذا ما صرحه به

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

التقى نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، عبد الاله بنكيران بمنزل هذا الاخير بالرباط ، بعد نهاية لقاء عزيز أخنوش و محند لعنصر برئيس الحكومة المكلف مساء اليوم الخميس.

و صرح بنعبد الله عقب اللقاء : ” كنا في وضع لمدة أسابيع و أصبحنا في وضع آخر معقد” ، مضيفا أن ” الموقف الذي تشبثنا به هو أنه هناك ضرورة و رغبة بأن يكون حزب الاستقلال حاضرا في الحكومة ، و كانت هناك موافقة مبدئية من طرف بنكيران، لكن التصريحات التي جاءت على لسان حميد شباط عن موريتانيا بعثرت الأوراق و عقدت الوضعية، وجعلت رئيس الحكومة في حيرة من أمره ” .

و أضاف الأمين العام لحزب الكتاب ، أن هناك ” مصالح عليا وعامة للبلاد، و تصريحات الامين العام لحزب الاستقلال يمكن أن تؤدي إلى تأويلات .. وهو ما يحير رئيس الحكومة، الذي وجد نفسه في مأزق حقيقي”

و أضاف بنعبد الله ” كان هناك تبادل للرأي بيني و بين السيد بنكيران و مقاربة مشتركة بيننا ، و سنتخذ القرار المناسب في اليومين المقبلين انطلاقا من المواقف المبدئية مع اخذ التطورات الاخيرة بعين الاعتبار من أجل ايجاد مخرج لهذه الأزمة السياسية التي لا يمكن أن تستمر طويلا” .

الوسوم: أخنوش , الحكومة , بنكيران , عزيز أخنوش , موريتانيا , نبيل بنعبد الله

