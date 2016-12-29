المغرب يواصل قيادة افريقيا نحو نحو تطور تاريخي (رشيدة ذاتي)

قالت النائبة الاروبية ،رشيدة ذاتي انه في الوقت الذي تعاني فيه اروبا من أزمات سياسية، حيث تتحدى الشعوب يوميا قادتها بمنح السلطة للشعبويين، يستمر المغرب على الجانب الاخر من حوض المتوسط في قيادة القارة الافريقية برمتها نحو تطور تاريخي.

واضافت رشيدة ذاتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة في عمود نشر اليوم الخميس بموقع صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية ان المغرب الذي طالما شكل صلة وصل بين افريقيا واروبا ، يعتبر رائدا لا مناص منه بهذه االقارة ، مذكرة بأن الجولة الافريقية الاخيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وضعت اسس اندماج اقتصادي جديد بافريقيا.

واضافت انه خلال بضعة اشهر تم التوقيع على ازيد من مائة اتفاقية ثنائية بين المغرب وشركائه الافارقة ، مبرزة ان المملكة لم تعد فقط فاعلا اساسيا بشمال افريقيا ، بل محركا لمشاريع ثورية بافريقيا جنوب الصحراء، من اثيوبيا الى مدغشقر مرورا بالسنغال ورواندا.

واكدت ان المغرب يعمل من خلال دينامية النمو التي يعرفها، على ابرام اتفاقيات مع شركائه الافارقة مربحة للجانبين، مشيرة الى ان التعاون جنوب –جنوب الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اهمية قصوى ، يتجسد ايضا من خلال اتفاقيات تستفيد منها أولا القارة وسكانها.

وتطرقت في هذا الصدد الى مشروع انبوب الغاز الاكبر من نوعه بافريقيا الغربية ، الذي يربط نيجيريا بالمغرب مرورا بعدد من البلدان ناسجا بذلك خيط الاندماج الذي يعود بالنفع على المنطقة.

كما تناولت في السياق ذاته الاتفاق المغربي – الاثيوبي لانشاء مصنع للاسمدة، سيمكن اثيوبيا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الى غاية 2025 ، فضلا عن التعاون الامني والمالي بين رواندا والمملكة، والذي يشكل قاطرة لنمو القارة.

وتابعت رشيدة ذاتي ان الاندماج الاقتصادي الذي يطمح اليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يعد ايضا بالمساهمة في نمو الاقتصادي العالمي ، علما ان افريقيا تشكل منذ عدة سنوات بالنسبة للاقتصاد العالمي خلال القرن الحادي والعشرين، خزانا رئيسيا للنمو.

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