بالصور .. هذه أجمل الجيوش النسائية في العالم

يعود تاريخ تواجد العنصر النسائي في الجيش إلى أكثر من 400 عام مضت، ومع اختلاف الثقافات والحضارات فقد لعبت المرأة أدوارا كبيرة وهامة داخل الجيوش رغم أن غالبية المقاتلين هم من الرجال.

وبعيدا عن الصراعات والحروب فإن النساء العسكريات يتمتعن بجاذبية وجمال يمكنهن من الخوض في مسابقات ملكات الجمال والفوز أيضا، ولذلك قام موقع “wonderslist.com” بتصنيف حسناوات الجيوش في جميع أنحاء العالم ضمن قائمة لـ10 أجمل الجيوش النسائية وهي كالتالي:

10. الجيش الأمريكي:

جاءت مجندات الجيش الأمريكي بالمركز العاشر في قائمة أكثر الجيوش النسائية جاذبية في العالم، وهن جزء من الجيش منذ بداية الثورة الأمريكية لكن كان عليهن التخفي والتمويه في بداية الأمر من أجل التمكن من الخدمة العسكرية جنبا إلى جنب مع الرجال إلى أن أتيحت لهن الفرصة وتم تكليفهن بأدوار مساعدة داخل الجيش واعتبارا من عام 2012 أصبح العنصر النسائي يشكل 14% من القوات الأمريكية كما تم إدراج أكثر من 165 ألف امرأة ضمن القوات المسلحة وأكثر من 35 ألفا يخدمن في الشرطة.

9. القوات المسلحة التشيكية:

لسنوات عدة لم تسمح اللوائح العسكرية التشيكوسلوفاكية للنساء بالخدمة العسكرية إلى أن تم السماح بتجنيد النساء إبان الحرب العالمية الثانية حيث خدمن حينها في المجال الطبي والعمليات الهاتفية كما خدمن أيضا في الاتحاد السوفييتي، عبر مساعدة القوات الجوية البريطانية في المملكة المتحدة والجيش البريطاني في منطقة الشرق الأوسط، وأصبحت المرأة الآن جزءا لا يتجزأ من القوات المسلحة التشيكية، والتي لا غنى عنها، لا سيما في السلاح الجوي.

8. الجيش البولندي:

حاليا، هناك حوالي 2500 امرأة في القوات المسلحة البولندية، وجميع النساء يتمتعن بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجال في الانضمام والخدمة في الجيش البولندي والبحرية والقوات الجوية والقوات الخاصة.

7. الجيش البريطاني:

تحتل المرأة البريطانية المركز السابع ضمن قائمة الجنود الإناث الأكثر جاذبية، وقد تم إدماجها في القوات المسلحة البريطانية منذ أوائل 1990، ومع ذلك، فإنها لا تزال مستبعدة من الوحدات القتالية، في المقام الأول، في الجيش ومشاة البحرية الملكية، وفوج سلاح الجو الملكي.

6. الجيش الباكستاني:

باكستان هي الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي من حيث أن النساء يؤدون واجباتهن العسكرية بشكل إجباري في العمليات العسكرية العدائية والقتالية. وقد تم إلحاق النساء في الجيش منذ عام 1947 بعد تأسيس الدولة.

وفي عام 2006، انضمت أول دفعة من سلاح الطيران كمقاتلات بالقوات الجوية الباكستانية وقد تم تدريبهن في مهام قتالية وخاصة في القنص، ولكن حتى الآن يتم استبعاد النساء من البحرية الباكستانية.

5. جيش إسرائيل:

إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقوم بتجنيد النساء وتعيين البعض منهن لخدمة القتال في سلاح المشاة الذي يضعهم مباشرة في خط نيران العدو.

ويُجبر جميع الإسرائيليين على الخدمة الوطنية عندما تصل أعمارهم إلى 18 عاما وهو ما يعني أن الجيش الإسرائيلي يعج بالعنصر النسائي، ووفقا للأرقام الحالية فإن ما لا يقل عن 31% من جنود الجيش الإسرائيلي هم من النساء أي ثلاث مرات أكثر من المملكة المتحدة.

4. الجيش اليوناني:

في اليونان يتم إجبار الرجال على الخدمة العسكرية عند عمر الـ18 عاما حيث يخدم جميعهم لمدة 9 أشهر، ويجوز للمرأة أن تخدم في الجيش اليوناني على أساس طوعي وهي غير ملزمة بالتجنيد مثل الرجال.

3. الجيش الأسترالي:

عملت النساء في القوات المسلحة الأسترالية منذ عام 1899، واقتصرت مهماتهن على التمريض حتى الحرب العالمية الثانية، إذ توسع هذا الدور بين 1941-1942 عندما أنشأت أستراليا البحرية الملكية (RAN)، وأصبحت النساء تشارك في الجيش وسلاح الجو الملكي وغيرها من الخدمات العسكرية حتى أصبحت الآن تخدم في معظم المجالات بما في ذلك الأدوار القتالية.

2. الجيش الروسي:

هناك اعتقاد شائع بأن لدى روسيا أجمل نساء العالم وهن يتمتعن بحس مرهف وجاذبية كبيرة ويتميزن أيضا بالغموض الذي يميزهن عن باقي النساء، وقد لعبت الروسيات دورا هاما في الخدمات العسكرية عبر التاريخ، وقد تم تصنيف المجندات الروسيات في المركز الثاني بقائمة أكثر الجيوش النسائية جاذبية في العالم.

1. الجيش الروماني:

تأتي مجندات الجيش الروماني في صدارة قائمة التصنيف لأكثر الجيوش النسائية جاذبية في العالم، وعلى الرغم من عدم قدرة الجيش الروماني على التباهي بأسلحته الثقيلة التي يمكنه بها مجابهة القوى العدوانية إلا أن بإمكانه التفاخر بمدى جاذبية وجمال عناصره النسائية.

المصدر: روسيا اليوم

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