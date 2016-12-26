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طائرة تابعة للخطوط الملكية كانت متوجهة للداخلة تعود إضطراريا للدار البيضاء مرتين متتاليتين

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

وجد ريان طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية تربط بين الدار البيضاء والداخلة نفسه مضطرا للعودة أدراجه نحو مطار محمد الخامس بعدما تم تحذيره من طرف مصالح الأرصاد الجوية من وجود عاصفة رملية قوية بالمدينة الجنوبية.

هذا عملت الشركة على تأمين المبيت لكافة الركاب وعددهم 160 ، حيث قضوا ليلة امس بأحد فنادق الدار البيضاء قبل أن يستقلوا صباح اليوم مرة أخرى طائرتهم صوب الداخلة.

نفس السيناريو تكرر حسب بلاغ صادر عن “لارام”، حيث أكد برج المراقبة بمطار الداخلة استحالة هبوط الطائرة هناك مما اضطر الربان ثانية للعودة إلى الدار البيضاء وإلغاء الرحلة.

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