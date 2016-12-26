أخنوش في تصريح مثير بعد لقائه بنكيران : تواجد أشخاص من أمثال شباط داخل الحكومة سيكون مزعجا

أخبارنا المغربية : الرباط

استقبل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المكلف، في بيته قبل قليل ، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، في إطار الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة.

و قال أخنوش، في تصريح للصحافة بعد لقائه ببنكيران، أن هناك تفاهم حول أمور كثيرة مع رئيس الحكومة المعين ، مضيفا ان لقاء ثالث سيجمعهما في اقرب وقت ممكن .

و أضاف أخنوش ، أن حزبه سيساهم في تعجيل المشاورات لتشكيل الحكومة رفقة رئيس الحكومة، مبرزا أن حزبه يريد حكومة منسجمة يمكن لها الاشتغال على الملفات التي تهم الشعب المغربي.

و في سياق آخر ، وجه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، انتقادات قوية لحزب الاستقلال، وذلك بقوله انه تعرض مؤخرا للشتم والقذف من طرفهم، كما انتقد تصريحات حميد شباط حول موريتانيا، مشيرا إلى ضرورة احترام جيران المغرب .

و أوضح أو دور زعماء الأحزاب السياسية ليس خلق الأزمات بين الدول وإنما البحث عن حلول ، خاتما تصريحه بالقول ، أن ” تواجد أشخاص من أمثال شباط داخل الحكومة سيكون أمرا مزعجا ” .

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