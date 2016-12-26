تسريب أول صور لهاتف نوكيا المنتظر

انتشرت صور مسربة لـ Nokia Pعلى الشبكة الاجتماعية الصينية Weibo، ما يدل على أن هاتف نوكيا المنتظر سيصدر قريبا، بحسب فون أرينا.

ويحتوي هاتف نوكيا الجديد على معالج ثماني النواة سناب دراغون 835، و6 غيغا بايت من الذاكرة العشوائية، فضلا عن كاميرا خلفية بدقة 23 ميغابكسل مع عدسة من نوع Zeiss.

هذا وقد قامت نوكيا بإصدار العديد من الهواتف الذكية المميزة في الماضي، ولكن بسبب قرارها استخدام منصة ويندوز فون بدلا من الآندرويد، تكبدت الشركة الفنلندية الكثير من الخسائر، ولم تحقق تلك الشعبية التي كانت تصبو إليها.

تجدر الإشارة إلى أن شركة HMD Global Oy كانت قد أكدت في وقت سابق بأنه سيتم إصدار هواتف نوكيا الجديدة في العام المقبل، وهناك إحتمال كبير أن يتم الإعلان رسميا عن هواتف نوكيا الجديدة في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المقرر عقده أواخر شهر فبراير/شباط المقبل بمدينة برشلونة الإسبانية.

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