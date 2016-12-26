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أنباء عن مقاضاة المنتج العالمي ” ريدوان ” لـ ” شوقي ” بأمريكا

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | فن و ثقافة |

أنباء عن مقاضاة المنتج العالمي ” ريدوان ” لـ ” شوقي ” بأمريكا

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

تداولت بعض المصادر الخاصة قبل أيام خبرا مثيرا ، يتعلق بإقدام الموزع العالمي نادر الخياط ، الشهير بـ ” ريدوان ” على مقاضاة صديقه الفنان أحمد شوقي بالمحاكم الأمريكية، في أعقاب فسخ العقد الذي كان يربط الطرفين.

نفس المصادر أكدت أن “ريدوان ” طالب أحمد شوقي بأداء مبلغ 385 مليون داخل مدة لا تتعدى 6 أشهر ، وأنه سيواجه عقوبة حبسية في حال ما لم يدفع المبلغ خلال هذه المدة.

موقع ” أخبارنا المغربية ” و سعيا منه لكشف الحقيقة ، اتصل بالسيد عماد الكيري ، مدير أعمال الفنان أحمد شوقي ، حيث أكد لنا ” المنادجير ” أن الخبر عار من الصحة ، مستبعدا أن يكون هنالك أي خلاف بين شوقي و نادر ، و أن أخلاق و مكانة كل منهما يستحيل معها الوصول لهذا المستوى ، لا سيما أن علاقة الطرفين لا تزال جيدة جدا ، دون أن يفصح عن مدى صحة فسخ ريدوان لعقده مع شوقي .

و ارتباطا بالموضوع ، استغرب أحمد شوقي في حديث لـ ” أخبارنا المغربية ” هذا الخبر ، مؤكدا ألا علم له بما قيل ، في وقت تعذر علينا التواصل مع المنتج العالمي ريدوان لمعرفة بقية الحقيقة التي قد يؤكدها نادر أو ينفيها قطعا .

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