مروج للمخدرات يهاجم رجال الأمن بسيف وهذا ما وقع
مروج للمخدرات يهاجم رجال الأمن بسيف وهذا ما وقع
أخبارنا المغربية – جمال مايس
ذكرت مصادر ل”أخبارنا” أن رجال الشرطة بالفقيه بن صالح ، تمكنوا من وضع حد لنشاط أكبر وأخطر مروج للمخدرات بالمنطقة ، صادرة في حقه عدة مذكرات بحث .
ووفق المصدر ل”أخبارنا” فعناصر الأمن وضعوا كمينا محكما ،وحاصروا المروج ، فقاومهم شاهرا سيفا في وجههم ومحاولا اصابتهم ، إلا أن حنكة رجال الشرطة مكنتهم من توقيفه وتصفيده ، وحجز السيف الذي كان بحوزته ، بالاضافة إلى سيارة خفيفة يستعملها في ترويج السموم لأبناء الفقيه بن صالح ، كما حجزوا 2 كلغ من الشيرا ،وأزيد من 12 كلغ من الكيف ، وأزيد من 60 لتر من مسكر ما حيا .
هذا وتم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية ، بعدها جرى عرضه على العدالة التي اداعته السجن المحلي وتابعته بالمنسوب إليه.
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