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زفاف النجم التركي والحسناء المغربية فاتي جمالي مع نجوم تركيا (صور)

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | فن و ثقافة |

أخبارنا المغربية – خاص 

حرصت ملكة جمال العرب السابقة و الممثلة المغربية فاتي جمالي على حضور زفاف ابنة بلدها الحسناء ايمان الباني من النجم التركي المعروف مراد يلدريم الذي اشتهر في الوطن العربي من خلال مسلسل ” عاصي ” و شخصية ” امير ” ، حيث حضر المناسبة حشد من الفنانين الاتراك البارزين في مجال الدراما الى جانب بعض الشخصيات المغربية ، وبعد اتمام الزواج كانت امسية فنية تركية – مغربية دامت حتى ساعات الصباح الاولى.

فاتي رافقت العروس في جميع مراحل التحضير للزفاف و بما في ذلك من طقوس الحنة المغربية وغيرها من العادات التي تتم في المغرب ، وقد ارتدت جمالي ” القفطان ” المغربي الذي صممته خصيصاً للمناسبة في فرنسا.

في المقابل من المرجح ان تعود فاتي الى الدراما التركية بعد تجربة سابقة لها حيث يتم في الوقت الحالي التفاوض معها حول مسلسل جديد ، الى جانب استعدادها للمشاركة في بطولة فيلم ومسلسل في المغرب .

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