بنكيران يرد على “الصباح” حول مقال ” بنكيران: أخنوش أصعب من مستشاري الملك ”

أخبارنا المغربية : الرباط

نفى رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، إدلاءه بأي تصريح إعلامي يعتبر فيه أن اللقاء مع مستشاري الملك كان أسهل من المفاوضات مع عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية.

و قال بنكيران في بلاغ أصدره مساء اليوم الأحد “نشرت جريدة “الصباح” في عددها رقم 5188 ليوم الاثنين 26 دجنبر 2016 مقالا على صدر صفحتها الأولى بعنوان “بنكيران: أخنوش أصعب من مستشاري الملك”، أوردت فيه أنه أوضح لها أن اللقاء مع مستشاري الملك ”كان أسهل من مفاوضات عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار وامحند العنصر أمين عام الحركة الشعبية”.

و أضاف : ” وإني إذ أنفي قطعيا و مطلقا أن أكون قد صرحت بما نسبته لي هذه الجريدة زورا وبهتانا، فإني أستنكر تمادي هذه الجريدة في الكذب واختلاق و قلب الحقائق ضد حزب العدالة والتنمية و أمينه العام رئيس الحكومة”.

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