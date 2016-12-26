انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء
انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء
أخبارنا المغربية :
انقلبت شاحنة محملة بالرمال، صباح الاثنين، في الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء و الرباط على بعد كيلومترات من محطة الاداء بوزنيقة (طريق الرباط) .
و حسب مصادر عاينت الواقعة ، فالحادث لم يخلف خسائر بشرية ، فيما اضطر عدد من مستعملي الطريق السيار الى السير عبر الطريق الوطنية أو الساحلية لتفادي الازدحام ، بعدما أصبحت الطريق مقطوعة.
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