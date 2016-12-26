ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأخبار > انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء
مقالاث مشابهة
فـاجعة .. مقتل 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب حافلة بين فاس وسيدي قاسم فـاجعة .. مقتل 9 أشخاص وإصابة 45 آخرين في حادث انقلاب...
خبير إسباني: إحالة ملف أكديم ازيك على القضاء المدني قرار عادي في إطار دولة القانون خبير إسباني: إحالة ملف أكديم ازيك على القضاء المدني...
الأمانة العامة للبيجيدي تثمن ما جاء في لقاء مستشاري جلالة الملك ورئيس الحكومة الأمانة العامة للبيجيدي تثمن ما جاء في لقاء مستشاري...

انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | الأخبار |

انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء

أخبارنا المغربية :

انقلبت شاحنة محملة بالرمال، صباح الاثنين، في الطريق السيار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء و الرباط على بعد كيلومترات من محطة الاداء بوزنيقة (طريق الرباط) .

و حسب مصادر عاينت الواقعة ، فالحادث لم يخلف خسائر بشرية ، فيما اضطر عدد من مستعملي الطريق السيار الى السير عبر الطريق الوطنية أو الساحلية لتفادي الازدحام ، بعدما أصبحت الطريق مقطوعة.

الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “انقلاب شاحنة محملة بالرمال في الطريق السيار بين الرباط و البيضاء”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب