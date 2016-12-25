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"العادات الاجتماعية في الصحراء الثوابت والمتغيرات"...

بالفيديو.. شاب يرعب المارة بزي الكريسماس على طريقة الإرهابيين

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

نشر شاب يعيش في ملبورن مقطع فيديو لمقلبًا نفذه بمناسبة الكريسماس مرتديًا زي سانتا كلوز ومهددًا بتفجير نفسه مما جعله تلقى العديد من الانتقادات لترويع المارة وزيادة خوفهم من المسلمين.

 

حقق مقطع الفيديو 14 مليون مشاهدة منذ نشره عبر صفحة الشاب وإخوته “Jalals” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ويعرض الشاب يقف أمام المارة ليوزع الحلوى ويلتقط الصور كونه سانتا كلوز، لكنه يفاجئهم بفتح سترته مرتديًا ما يشبه الحزام الناسف أو يعطيهم قنبلة في يدهم ليفروا راكضين حتى إن امرأة تركت طفليها وركضت.

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