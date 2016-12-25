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"العادات الاجتماعية في الصحراء الثوابت والمتغيرات"...

بالفيديو.. رجل يفاجئ صديقته بعرض مذهل للزواج داخل مطار

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

أقنع رجل أحد المطارات التغاضي قليلًا عن العادات والنظام المتبع ليفاجأ صديقته بطلب يدها للزواج.

 

تم مشاركة فيديو عبر موقع فيس بوك من داخل مطار أكرون-كانتون في جرين بولاية أوهايو، يظهر فيه رجل يتقدم لخطبة صديقته بالجلوس على سير استلام الحقائب.

 

ووفقََا للتعليق على الفيديو، ساعد فريق يونايتيد ايرلاينز طالبًا يدعى ” إيفان” ليتقدم للزواج من صديقته إليزابيث، التي تعمل في مجال صناعة الطيران في سياتل.

 

وظهر إيفان يجلس على سير استلام الحقائب في المطار، يعزف على جيتار مقطوعة موسيقية، ووقف على قدميه بمجرد أن رأى صديقته، حيث جثى على ركبتيه ليطلب يدها.

 

وافقت إليزابيث على الفور، وسط تصفيق حشد ضخم من الركاب.

 

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