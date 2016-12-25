رسالة قوية لمن ترك صلاته ولم يحافظ عليها ! !

ماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أن الله عز وجل يأمرك بالصلاة ؟ … قال تعالى : (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )) .

لماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أن الصلاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا ؟ … قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ انفاسه الأخيرة : (( الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم )) .

لماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أن الصلاة مفتاح كل خير ؟ … قال ابن القيم رحمه الله : (( الصلاة مجلبة للرزق ، حافظة للصحة ، دافعة للأذى ، طاردة للأدواء ، مقوية للقلب ، حافظة للنعم ، دافعة للنقم ، جالبة للبركة ،مبعدة من الشيطان ، مقربة من الرحمن )) .

لماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف تارك الصلاة بالكفر ؟ …

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة )) .

لماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أن تارك الصلاة مع المجرمين في جهنم ؟ … قال تعالى : (( كل نفس بما كسبت رهينة إلا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين )) .

لماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أن الصلاة مكفرة للذنوب ؟ … قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم : (( ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله فيصلي الخمس الا كانت كفارة لما بينهن ))

لماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أن المحافظة على الصلاة سبيل لدخول الجنة ؟… قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم : (( من حافظ على الصلوات الخمس ، ركوعهن ، وسجودهن ، ومواقيتهن ، وعلم انهن حق من عند الله دخل الجنة ، او قال وجبت الجنة ، او قال حرم على النار )) .

لماذا لا تصلي ؟؟

إذا علمت : أنها أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من أعماله ؟ … قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته ، فإن صحت فقد افلح وانجح ، وإن فسدت فقد خاب وخسر ، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة ؟ ثم تكون سائر أعماله على هذا ))

الوسوم: رسول

