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بالفيديو: عمال ينهون بناء جدار بطريقة أحجار الدومينو بالفيديو: عمال ينهون بناء جدار بطريقة أحجار الدومينو
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بالفيديو: عمال ينهون بناء جدار بطريقة أحجار الدومينو

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

بالفيديو: عمال ينهون بناء جدار بطريقة أحجار الدومينو

أظهر مقطع فيديو مثير للدهشة نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من عمال البناء في مقاطعة نيوساوث ويلز الأسترالية، وهم يقومون ببناء جدار على طريقتهم الخاصة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على الإنترنت، الأحجار المصفوفة على سور طويل وهي تتساقط الواحد تلو الآخر، بعد أن صفها العمال على قمة الجدار.

وعندما سقط آخر حجر في نهاية الجدار، بدأت الأحجار تتساقط بطريقة عكسية مدهشة ليتموضع كل حجر منها في مكانه تلقائياً. وفي نهاية المطاف انتهى العمل على بناء السور بطريقة وفرت الجهد والوقت على عمال البناء.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، لم تُعرف الطريقة التي قام بها العمال بابتداعها في البناء، لكن أحد العمال علق على الفيديو “كل ما قمنا به هو صف الأحجار بمسافات متساوية خلف بعضها البعض، وقمنا بدفع أول حجر فأنجزت المهمة بأقصى سرعة”.


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