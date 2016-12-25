موقع إلكتروني يساعد في رصد التقارير الإخبارية الكاذبة

أزاح مرصد وسائط التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت التابع لجامعة إنديانا الأمريكية النقاب عن موقع إلكتروني جديد يهدف للمساعدة في مكافحة التقارير الإخبارية الكاذبة.

ويحمل الموقع الإلكتروني اسم http//:hoaxy.uini.iu.edu وهو يهدف إلى متابعة طريقة انتشار التقارير الإعلامية الكاذبة عبر وسائط التواصل الاجتماعي فضلاً عن التحقق من صحتها عبر المصادر الصحيحة والموثوق فيها.

ويستند الموقع الإلكتروني الجديد إلى جهود فيليبو مينسر الأستاذ بكلية المعلوماتية والحوسبة بجامعة إنديانا.

ويقول مينسر: “خلال العام الماضي، تحول تأثير الأخبار الزائفة على الولايات المتحدة من قضية جانبية إلى ظاهرة يمكنها تحويل اتجاهات الرأي العام، ولقد رصدنا نماذج من الأخبار الزائفة شكلت خطورة على الحياة الواقعية، مثل المسلح الذي اطلق النار في مطعم للبيتزا في واشنطن دي سي في رد فعل على تقرير زائف بشأن ارتكاب جرائم تهريب أطفال”.

وقام الباحث جيوفاني لوكا في معهد علوم الشبكات الإلكترونية بتطوير مشروع الموقع الإلكتروني “هوكسي” بالتعاون مع مينسر.

ويقول لوكا “إن المستخدم يستطيع الآن إدخال التقرير الإخباري الذي يريد التحقق من صحته على الموقع الإلكتروني ويرى حجم انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعرف على مدى صحته من منظمات مستقلة مثل snopes.com أو politifact.com وغيرها”.

ونقل الموقع الإلكتروني “ساينس ديلي” المعني بالأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن مينسر قوله: “إذا كنا نريد وقف التأثير المتزايد للأخبار الزائفة في مجتمعنا، يتعين علينا أولا فهم الآليات وراء انتشارها”، مضيفاً أن “التطبيقات مثل هوكسي تمثل خطوة مهمة في هذه العملية”.

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