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بالفيديو: لص يقدم حلوى الكريسماس لموظفي بنك قبل السطو عليه

المصدر:  | 25 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

بالفيديو: لص يقدم حلوى الكريسماس لموظفي بنك قبل السطو عليه

أقدم لص مخاتل يرتدي زي بابا نويل على السطو على بنك، بعد أن قام بتقديم الحلوى والتهاني بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس) لموظفي المصرف صباح الأربعاء الماضي في مدينة ميمفيس الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة، الرجل وهو يدخل إلى المصرف ويقدم ألواح الحلوى والتهاني للموظفين والعملاء، قبل أن يعطي موظفة الصندوق ورقة يطالبها فيها بتسليمه المال.

وبحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فإن اللص حصل على مبلغ كبير من المال، وفر من المكان على جناح السرعة قبل أن تصل الشرطة إلى المكان.

ولا زالت الشرطة تبحث عن اللص الذي كان يرتدي قناع بابا نويل، وبنطالاً وحذاء أسودين، حيث عمّمت أوصافه وطلبت ممن يملك أي معلومات عنه الإدلاء بها على الفور.


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