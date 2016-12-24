ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > إنزال أمني مكثف بعين الدياب استعدادا لسيناريو هجوم إرهابي
مقالاث مشابهة
بالفيديو.. نجاة 4 أشخاص من موت محقق بعد غرق سيارتهم نواحي مراكش بالفيديو.. نجاة 4 أشخاص من موت محقق بعد غرق سيارتهم...
مجهولون يشنون هجوما على إعدادية بأكادير و وقوع اغماءات بين التلميذات مجهولون يشنون هجوما على إعدادية بأكادير و وقوع...
خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع

إنزال أمني مكثف بعين الدياب استعدادا لسيناريو هجوم إرهابي

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

شهد محيط المركز التجاري موروكو مول بعين الدياب مساء اليوم إنزالا أمنيا مكثفا أثار قلق ودهشة المواطنين الذين كانوا يتواجدون بعين المكان.

وحسب مصادر أمنية، فإن الأمر يتعلق بتدريبات ميدانية أجرتها الشرطة المغربية تحسبا لأي هجوم إرهابي قد تتعرض له المنطقة تزامنا مع احتفالات رأس السنة التي تشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار على كورنيش عين الدياب بالدار البيضاء.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “إنزال أمني مكثف بعين الدياب استعدادا لسيناريو هجوم إرهابي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب