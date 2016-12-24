خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع

أحمد الهلالي

في إطار حملاتها الإستباقية قامت فرقة الدراجين التابعة لقسم مكافحة الجريمة بولاية أمن تارودانت، فجر يومه السبت 24 دجنبر،على توقيف شخصين مسلحين بأسلحة بيضاء بحي ”أگفاي”،وهما في حالة سكر طافح وبصدد إقتحام أحد المجمعات السكنية ٠

ووفق مصدر أمني فإن هذه العملية جاءت بعد توصل قاعة المواصلات، فجر اليوم بإخبارية من أحد أفراد المجمع السكني تفيد بتواجد شخصين مسلحين يحاولان الدخول للمجمع عن طريق كسر باب مدخله، محدثين فوضى عارمة ؛ لتنتقل فرقة الدراجين على وجه السرعة لعين المكان حيث تم توقيفهما وبحوزتهما سيفين من الحجم الكبير؛وجرى إحالتهما على مصلحة الديمومة لإخضاعهما لتذابير الحراسة النظرية قبل تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت

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