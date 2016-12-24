ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع
مقالاث مشابهة
بالفيديو.. نجاة 4 أشخاص من موت محقق بعد غرق سيارتهم نواحي مراكش بالفيديو.. نجاة 4 أشخاص من موت محقق بعد غرق سيارتهم...
مجهولون يشنون هجوما على إعدادية بأكادير و وقوع اغماءات بين التلميذات مجهولون يشنون هجوما على إعدادية بأكادير و وقوع...
خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع

خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | حوادث |

خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع

أحمد الهلالي

في إطار حملاتها الإستباقية قامت فرقة الدراجين التابعة لقسم مكافحة الجريمة بولاية أمن تارودانت، فجر يومه السبت 24 دجنبر،على توقيف شخصين مسلحين بأسلحة بيضاء بحي ”أگفاي”،وهما في حالة سكر طافح وبصدد إقتحام أحد المجمعات السكنية ٠

ووفق مصدر أمني فإن هذه العملية جاءت بعد توصل قاعة المواصلات، فجر اليوم بإخبارية من أحد أفراد المجمع السكني تفيد بتواجد شخصين مسلحين يحاولان الدخول للمجمع  عن طريق كسر باب مدخله، محدثين فوضى عارمة ؛ لتنتقل فرقة الدراجين على وجه السرعة لعين المكان حيث تم توقيفهما وبحوزتهما سيفين من الحجم الكبير؛وجرى إحالتهما على مصلحة الديمومة لإخضاعهما لتذابير الحراسة النظرية قبل تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بتارودانت

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “خطير .. عصابة مسلحة تهاجم الساكنة بتارودانت و هذا وقع”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب