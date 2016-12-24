بالفيديو : نهضة بركان يعود بالنقاط الثلاث من أكادير

فاز فريق نهضة بركان على مضيفه حسنية أكادير بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، على أرضية الملعب الكبير بأكادير، برسم منافسات الدورة الرابعة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل هدفي نهضة بركان كل من بدر كشاني في الدقيقة 37، ومحمد عزيز في الدقيقة 61، فيما قلص الفارق لحسنية أكادير جلال الداودي عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 79.

وعرفت المباراة طرد ثلاثة لاعبين إثنان منهما من فريق حسنية أكادير وهما جلال الداودي (85) وعمر تاحلوشت (93) ولاعب واحد من صفوف نهضة اللاعب العربي الناجي في الدقيقة 42 .

وبتحقيقه لنتيجة الفوز ارتقى فريق نهضة بركان من المركز السابع إلى الخامس بمجموع 22 نقطة، جمعها من ستة انتصارات وأربعة تعادلات ومثلها هزائم، فيما تراجع فريق حسنية أكادير من المركز الخامس إلى المركز السادس برصيد 20 نقطة، بعد أن مني بالهزيمة الرابعة له هذا الموسم مقابل خمسة انتصارات ومثلها تعادلات.

الوسوم: اتصالات المغرب , الداودي , المغرب , الوطني

