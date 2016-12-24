نايضة بين المستشفى الجهوي وشرطة المرور وهذا هو السبب !

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر مطلعة ل”أخبارنا” أن ممرضا يعمل بالمستشفى الجهوي ببني ملال ، دخل في جدال كبير عصر اليوم السبت مع شرطة المرور ، بسبب ركنه لسيارته أمام باب المستشفى بطريقة غير قانونية .

ووفق المصدر ل”أخبارنا” فالممرض امتنع عن تسليم وثائق السيارة ، وهو ما دفع شرطة المرور لاستدعاء شرطة الديمومة التي حلت بالمكان من أجل اتخاذ المتعين ،كما حل بالمكان قائد شرطة المرور.

مواطنون تابعوا الواقعة استغربوا لرفض الممرض الامتثال للشرطة ،خصوصا وأن صاحب سيارة كانت مركونة هي الأخرى وراء سيارة الممرض امتثل وسلم وثائقه لشرطي المرور .