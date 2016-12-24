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مشاركة سفيرة صاحب الجلالة في حفل تنصيب الرئيس المولدافي الجديد مشاركة سفيرة صاحب الجلالة في حفل تنصيب الرئيس...

مشاركة سفيرة صاحب الجلالة في حفل تنصيب الرئيس المولدافي الجديد

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

 

شاركت سفيرة صاحب الجلالة بجمهورية مولدافيا السيدة فوز العشابي، أمس الجمعة بكيشيناو، في حفل تنصيب الرئيس المولدافي الجديد السيد إيغور دودون.

وأفاد بلاغ للسفارة بأن هذا الحفل جرى بمشاركة حوالي 700 مدعو، من بينهم أعضاء في الحكومة المولدافية وبرلمانيون وزعماء أحزاب سياسية وسفراء وممثلو المؤسسات الدولية المعتمدة بمولدافيا، فضلا عن وفود من بلدان أجنبية.

وخلال هذا الحفل، حدد الرئيس المولدافي الجديد، في خطاب التنصيب، أولوياته في مجال السياسة الداخلية والخطوط العريضة لسياسته الخارجية.

وجرى هذا الحفل أمام أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء البرلمان المولدافي.

وكان السيد دودون قد انتخب في 13 نونبر الماضي رئيسا لمولدافيا بحصوله على 29ر52 في المائة من الأصوات المعبر عنها. وكان قد شغل العديد من المناصب من بينها وزير الاقتصاد (من 2006 إلى 2009) والنائب الأول للوزير الأول (من 2008 إلى 2009).

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