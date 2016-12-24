توقيت أكل السلطة والفواكه يساعدك على إنقاص الوزن

يتسبب البوفيه المفتوح في الاحتفالات ووجبات المطاعم عادة في الخروج على سيناريو ضبط الوزن، والسبب كثرة الخيارات من مطابخ مختلفة، مع وجود فواتح عديدة للشهية. لكن الأمر لا يقتصر فقط على البوفيه المفتوح، هناك توقيت معين لأكل السلطة والفواكه يساعدك بالفعل على إنقاص الوزن، وضبط الشهية، وتقليل السعرات الحرارية التي تدخل جسمك.

عندما يزداد عدد الخيارات أمامك تمسّك بأكل صحن من السلطة أو الفواكه في بداية وجبتك، والأفضل أن تتناول من النوعين معاً. سيساعدك ذلك على تهدئة الجوع، وكبح الشهية، والاستمتاع بمذاق أطعمة مختلفة بعد ذلك بكميات منضبطة.

من فوائد البدء بالسلطة والفواكه ضبط نسبة السكري، وعدم ارتفاعها بسرعة، لأن ارتفاعها السريع يؤدي إلى تجدد الجوع بعد ساعة أو اثنتين على الأكثر. إلى جانب فوائد ذلك في الوقاية من السكري، ومن انتفاخ المعدة والغازات وعسر الهضم.

إذا لم تكن من عشاق السلطة أو الفواكه احرص على تناول الشوربة في البداية لتهدئة المعدة وتهيئتها في الوقت نفسه.

لتفادي زيادة الوزن لا تتناول أكثر من ملعقة أو اثنتين من الحلوى بعد الانتهاء من الوجبة الرئيسية.