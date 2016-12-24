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بعد تدخل مستشاري الملك، بنكيران سيلتقي مع أخنوش في هذا اليوم

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | سياسة |

أخبارنا المغربية 

يبدو أن البلوكاج الحكومي الذي تشهده مشاورات تشكيل الحكومة قد وصل إلى مشارف النهاية، بعد التدخل الملكي بإرسال المستشارين عبد اللطيف المنوني وعمر القباج عبدالإله بنكيران. 

و أثمر التدخل الملكي بلقاء مرتقب سيجمع بين رئيس الحكومة و و عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار يوم الثلاثاء المقبل.

و كشفت مصادر مطلعة أنه جرى اتصال بين زعيمي البيجيدي و الأحرار مباشرة بعد لقاء بنكيران مع مستشاري الملك.

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