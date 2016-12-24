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الملك يرسل مستشاريه لبنكيران بعد تعثر تشكيل الحكومة

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | الأخبار |

علم لدى الديوان الملكي أنه بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عقد مستشارا جلالته، السيدان عبد اللطيف المنوني وعمر القباج، اليوم، لقاء مع رئيس الحكومة المعين السيد عبد الإله ابن كيران.

وأبلغ مستشارا جلالة الملك، السيد ابن كيران، خلال هذا اللقاء، بحرص جلالته على أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب الآجال.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة، أبلغ مستشارا جلالة الملك، السيد ابن كيران بانتظارات جلالته وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

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