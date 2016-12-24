الجزائر : قرار العدل الدولية ضد المغرب يدل على سداد موقفنا

نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية

قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الجمعة، إن قرار محكمة العدل الأوربية تزكية لموقف الجزائر المدافع عن حق الصحراويين في تقرير المصير.

وأكد مساهل أن “الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق في الصحراء” ما يدل على سداد موقف الجزائر، الذي لطالما دافعت عنه”، وأن “قضية الصحراء هي قضية تصفية استعمار وأن هذا الإقليم هو إقليم غير مستقل لشعبه الحق في تقرير المصير”

الوزير مساهل في حديث لوكالة الانباء الجزائرية أن “قرار محكمة العدل الأوروبية مطابق لمبادئ هيئة الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار، وجاء ليعزز قوة القانون على قانون القوة”، معربا عن “أمل الجزائر” في أن تأخذ هيئة الأمم المتحدة وأمينها العام الجديد “هذا القرار بعين الاعتبار”، وأن “يسمح ذلك بإضفاء ديناميكية جديدة على مسار استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء”.

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