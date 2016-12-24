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ليغانيس يتضامن مع لاعب بلباو المصاب بالسرطان

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | رياضة |

ليغانيس يتضامن مع لاعب بلباو المصاب بالسرطان

عث نادي ليغانيس الإسباني لكرة القدم برسالة دعم وتشجيع لمدافع أتلتيك بلباو، ييراي ألفاريز، عقب الإعلان عن معاناته من سرطان الخصية. 

 

وفي رسالة نشرها عبر حسابه على تويتر، قال النادي: “كل الدعم والتشجيع لييراي ألفاريز وأسرة أتلتيك بلباو، ننتظر عودتك قريباً للملاعب”. 

 

كما أبدى أيضاً لاعبون من النادي الباسكي دعمهم لألفاريز، مثل حارس المرمى جون أندير سيرانتيس الذي كتب عبر نفس الموقع: “كل الدعم والتشجيع لييراي”. 

 

وكذلك المعار حالياً من بلباو لليغانيس أوناي لوبيز، والذي قال لألفاريز عبر إنستغرام: “تشجع أيها الشقيق ييراي.. لست وحيداً”.

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