استفزازات جنسية تستنفر الرجاء والجامعة

أخبارنا المغربية :

قالت يومية “آخر ساعة”، إن أحد أعضاء المكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، تدخل من أجل منع تسريب تسجيل صوتي، لأحد المسؤولين التقنيين بفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، يتحرش خلاله بإحدى لاعبات فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، لأقل من 17 سنة.

وقالت مصادر مطلعة، حسب نفس الصحيفة، أن إطارا تقنيا سابقا بفريق الرجاء ، حصل على التسجيل الصوتي المذكور، وهدد الإطار الحالي المتورط فيه، بتسريبه من أجل دفعه على استقالته من مهامه.

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